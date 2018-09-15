下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年9月15日 上午5:20 最后更新 - 2018年9月15日 -05:20

（法新社义大利巴勒摩15日电） 教宗方济各今天抵达义大利西西里岛，向25年前遭黑手党杀害的皮里西（Giuseppe Pino Puglisi）神父致敬。这位神父因试图协助贫民区青少年脱离黑帮而遇害。

现年81岁的教宗将在西西里短暂巡牧至傍晚，以配合他所发起反组织性犯罪的比较全面行动。

教宗前往巴勒摩（Palermo）途中，在西西里中部贫穷的阿美利那广场镇 (Piazza Armerina)停留。他将在巴勒摩主持弥撒，向皮里西神父致敬。

教宗在阿美利那广场镇对信徒表示，「你们身上有许多伤痕，这些伤痕可以称为社会和文化开发不足、工人遭剥削以及年轻人缺乏正当就业的机会。」

教宗虽未提及组织性犯罪，但仍谈到「高利贷」和「赌博」。

皮里西生前曾在巴勒摩艰困的布朗卡奇欧区（Brancaccio）担任2年教区神父，努力与当地年轻人打成一片，以协助他们远离毒品和帮派。

不幸他在1993年9月15日56岁生日当天，遭到近距离射杀。

据报他倒在简陋住宅的门阶上，断气前对凶手说，「我一直在等你」。教宗在巴勒摩主持弥撒后，将继续前往布朗卡奇欧区巡牧。（译者：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line