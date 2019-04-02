此内容发布于2019年4月2日 上午11:06

（法新社梵蒂冈2日电） 天主教教宗方济各（Pope Francis）今天表示，网路上「假新闻」正在煽动偏见和仇恨，并警告现今文化「已失去真实，为了迎合特定利益而扭曲事实」。

继去年10月召开以年轻人为主题的主教会议后，教宗今天在一封写给全球青年的信函中，再度提出严正警告。

教宗写道：「巨大经济利益正在数位世界中运作，有能力行使各种形式掌控，精巧程度不输其侵略性，创造操控良心和民主程序的机制。」

他表示，社群网路鼓励想法相似的民众接触，阻碍他们辩论。

「这些封闭回路助长假新闻和假资讯散播，煽动偏见与仇恨。」

阿根廷籍教宗方济各在信函中引述富创造力天主教青年、网路使用者卡罗．阿库蒂斯（Carlo Acutis）的话。他2006年死于白血病。

教宗写道：「他看见许多年轻人，想要与众不同，最终却与其他人没两样，追逐影响力庞大者为他们备妥的娱乐和消费主义机制。」

「因此，卡罗表示，『每个人出生时都独一无二，但许多人最终都如同影本般离世』。别让这件事发生在你们身上！」

教宗写道：「把沟通与单纯虚拟联系混淆在一起是不健康的。」

「实际上，数位环境也是另一种孤独、操纵、剥削和暴力…阻碍真实人际关系发展。」（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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