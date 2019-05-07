（法新社北马其顿首都史高比耶7日电） 天主教教宗方济各今天造访北马其顿共和国，他呼吁巴尔干半岛西部各国拥抱各种信仰与族群，强调「尊重多样性」是这个地区致力与欧洲整合的关键。

北马其顿总统伊凡诺夫（Gjorge Ivanov）和总理柴伊夫（Zoran Zaev）在机场停机坪迎接教宗方济各（Pope Francis），给他面包和盐，以传统方式接待这位贵宾。首都史高比耶街道上的黄色看板和公车广告出现教宗的微笑面容，欢迎他来到德雷莎修女（Monther Teresa）的出生地。

教宗对伊凡诺夫等政要发表谈话时，赞扬北马其顿是「各种文化、族群和宗教的熔炉，也是东西方间的桥梁」。他又说，北马其顿的多元性反映出西巴尔干半岛的更广泛现况，而各族群和宗教的「和平与持久共存」是「加紧与欧洲整合」的要素。

各种信仰的民众争相索取1万5000张入场券，参加教宗在史高比耶（Skopje）主广场主持的弥撒，这处广场就在德雷莎修女1910年受洗处的同一条街道上。教宗赞扬德雷莎修女生前致力促进社会融合，他呼吁伊凡诺夫以她为榜样。

北马其顿与保加利亚一样，大部分人是东正教徒。教宗这次3天的巴尔干半岛之旅，目的之一就是修补与东正教的关系。

天主教与东正教关系相当敏感，加上天主教徒在这2个国家都是少数族群，意味着教宗这趟出访必须谨慎行事。

北马其顿有多种信仰与族群，天主教徒仅占全国210万人口的不到1%。

北马其顿的阿尔巴尼亚裔穆斯林人数也相当多，占了全国1/4人口。

25岁的东正教徒维塞罗加（Stefanija Veselovska ）微笑说：「我很多朋友会参加弥撒，很多人都想和教宗来张自拍照。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram