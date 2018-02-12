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此内容发布于2018年2月12日 下午9:50 最后更新 - 2018年2月12日 -21:50

（法新社梵蒂冈12日电） 义大利国会大选前、移民议题延烧之际，天主教教宗方济各（Pope Francis）今天批评媒体，利用煽情或不完整的报导「抹黑」移民，并拿标题「强暴犯40%是移民」为例。

教宗今天在梵蒂冈的祈祷与反省日接见民众时，发表对媒体报导移民议题的看法。

「几个月前我读到一则报纸标题，讲义大利一个小镇，它是这样说『全年发生最多强暴案的地方就是这个小镇』，我不记得这是哪个小镇，那不重要，它说『强暴犯40%是移民』。」

「这就是媒体『抹黑』移民的方式。但我问自己，其他60%是谁？就是义大利人。」

「这就是报导事情的过程中变造真相的方式。」

移民议题现正延烧，义大利中部城镇马切拉塔（Macerata）18岁少女遭到杀害分尸，随后有3名涉嫌的奈及利亚人遭到逮捕，震惊全国。

少女分尸案之后，2月3日一名极右派枪手因种族理由，持枪射伤了6名非洲裔人士。

义大利数周后将举行大选，移民议题成为竞选主轴，一般预料右翼政党将有强势表现。

相较于马切拉塔分尸案被拿来与移民议题挂勾，占据媒体版面，其他类似社会案件的义大利本国嫌疑犯就没有受到这么大的普遍关注。

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