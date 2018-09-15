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此内容发布于2018年9月15日 上午9:35 最后更新 - 2018年9月15日 -09:35

（法新社义大利巴勒摩15日电） 教宗方济各今天到访西西里岛，向25年前遭黑手党杀害的皮里西神父致敬，他谴责黑手党的存在是对上帝的亵渎。皮里西神父试图避免贫民区青少年落入黑手党之手而遇害。

现年81岁的教宗将在西西里短暂巡牧至傍晚，以配合他所发起反组织性犯罪的比较全面行动。

教宗说：「你不能信仰上帝，又隶属黑手党。黑手党成员不过基督教的生活，因为他们的生命是对上帝的亵渎。」

教宗在巴勒摩港（Palermo）附近的露天弥撒作前述表示。根据官方估计，约有10万人参加。

教宗说：「改变！不要再想着自己和金钱。转变！」

1993年5月巡牧西西里岛的教宗若望保禄二世（Pope John Paul II）曾呼吁黑手党扬弃犯罪，并敦促当地人反抗黑手党。教宗今天慷慨激昂的吁求和若望保禄二世当年的呼声遥相呼应。

当时黑手党在两个月后攻击两座天主教教会。

教宗今天布道是向皮里西（Giuseppe Pino Puglisi）神父致敬。皮里西生前曾在巴勒摩艰困的布朗卡奇欧区（Brancaccio）担任2年教区神父，努力与当地年轻人打成一片，协助他们远离毒品和帮派。

不幸他在1993年9月15日56岁生日当天，遭到近距离射杀。当时义大利社会才因为两名反黑手党法官遇害而震惊不已。（译者：刘淑琴/核稿：何宏儒）

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