此内容发布于2019年5月13日 上午9:05

（法新社北京13日电） 教廷国务院长帕洛林在环球时报今天刊出的访问中说，尽管教廷和中国关系解冻，双方间仍存在「许多问题」，而去年9月双方签订主教任命临时性协议，「只是一个起点」。

中国境内约有1000万名天主教徒，他们分别属于宣誓仅服从教宗的地下教会，以及由北京当局监控的中国天主教爱国会。

教廷和中国去年9月签订的主教任命临时性协议，赋予双方就中国主教任命问题表达意见的权利，并为恢复1951年中断的正式外交关系铺路。

身为教廷第二号人物的帕洛林（Pietro Parolin）枢机主教是敲定协议的关键人物。他指出，此协议是双方关系的「起点」，且有迹象显示，「双方的互信正加深」，但「许多问题仍待处理，而我们积极、有决心面对它们」。

中国天主教徒对协议看法分歧。一些人认为它有助提升中国的宗教自由，另一些则心存警戒，包括天主教香港教区荣休主教陈日君。陈日君曾指控教廷「出卖」教会予北京的共产党政权。

北京近年加紧打压各宗教信仰。根据中国媒体报导，当局手段包括强迫神职人员接受官方意识形态训练。

对此，帕洛林表示，北京推动宗教「中国化」与教廷的立场并无抵触，因中国领导人已重申，愿意「不侵害各宗教的本质和教义」。

帕洛林认为，教廷与中国必须「一起前进，因为只有这样才能修复过去的创伤和误解」。（译者：陈韵聿/核稿：严思祺）

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