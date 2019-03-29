此内容发布于2019年3月29日 上午3:35

（法新社华盛顿28日电） 美国总统川普推翻了旗下政府删减对特殊奥运拨款的决定，他表示，为智能障碍者举行这种比赛「很了不起」。

美国教育部长戴弗斯（Betsy DeVos）26日在众议院拨款委员会（Appropriations Committee）听证会上表示，教育部今年拨给特殊奥运的经费删减了1800万美元，以配合整体教育支出10%的减幅，结果引起议场内一阵哗然。

川普今天告诉白宫记者，「特殊奥运的补助款还会有」；并说，他「压过了」旗下政府。

他说：「我去看过特殊奥运，我认为很了不起。」

特殊奥林匹克运动会（Special Olympics World Games）由美国前总统甘乃迪胞妹尤妮丝．甘乃迪．席莱佛（Eunice Kennedy Shriver）在1968年所创办，目前已发展为全球运动，为智能障碍的成人与儿童提供竞赛机会。

国际特奥会多数资金来自企业与私人捐款，美国联邦的补助则指定拨付给6500所学校的特殊奥运教育计画。这项计画所举办的活动，证明促进了校园内的包容，减少霸凌现象。

民主党众议员巴巴拉李（Barbara Lee）指称，特殊奥运预算被删砍「骇人听闻」。（译者：纪锦玲/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line