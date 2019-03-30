此内容发布于2019年3月30日 下午6:20

（法新社加萨市30日电） 以巴冲突升温一周年，成千上万巴勒斯坦人今天聚集在以色列与加萨走廊边界抗议，和大批以色列部队对峙。但在埃及斡旋达成停火协议后，并未爆发各界担心的大规模流血冲突。

加萨市卫生部门表示，以色列部队开火造成4名巴勒斯坦人丧命，其中一人于前晚示威抗议期间遇害，另两名17岁青少年于今天稍晚的冲突中丧生。另有316名加萨人受伤。

当美国把大使馆迁往耶路撒冷时，去年5月14日引发的抗议冲突导致超过60人死亡，各界原本担心可能会重演类似规模的暴力冲突，但今天并未出现。

去年3月30日展开的「返乡大游行」（Great March of Return）今天满一周年，正值以色列4月9日举行大选前夕的敏感时刻，以色列沿边界部署数千名部队严阵以待。埃及则致力调停，力促以色列和统治加萨走廊的哈玛斯组织遏止暴力。

哈玛斯干部表示，双方已达成谅解，以色列同意放宽对加萨的瘫痪性封锁，交换示威抗议维持平静。

成千上万民众今天聚集在沿边界的5个抗议地点，但大部分民众远离边界围栏。在加萨市以东，一小群年轻人好几次试图接近并突破边界围栏，但都遭以色列部队发射催泪瓦斯和实弹击退。抗议民众则投掷石块攻击以色列士兵。

以色列军方表示，约4万名「暴民及抗议者」聚集在边界各地点。以色列军方表示，示威抗议者朝他们投掷手榴弹和爆裂装置，以色列部队则根据标准作业程序回应。（译者：刘学源）

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