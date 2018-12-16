数百妇女出面控性侵 巴西知名灵疗师投案

此内容发布于2018年12月16日 下午10:05

（法新社圣保罗16日电） 巴西媒体报导，知名灵疗师「神医约翰」（Joao de Deus）被控藉灵疗之便性侵数百名女性，当局14日对他下达逮捕令。神医约翰今天向当局投案。

本名法利亚（Joao Teixeira de Faria）的76岁灵媒「神医约翰」多年来，每周于邻近首都巴西利亚的戈亚斯州（Goias）阿巴迪阿尼亚（Abadiania）神殿里为数千位海内外信徒灵疗，当中不乏多位名流。

环球电视新闻网（Globo News）播出记者用手机拍下的影片，画面中法利亚满脸倦容且垂头丧气地步出车外，向等候的警方投案。

多家电视台接后进行现场直播，拍下法利亚搭搭乘有着深色车窗的警车，抵达戈亚斯州首府戈恩尼亚（Goiania）的警局总部。

画面里可听到法利亚表示，当得知对他的指控时，「我向神圣的正义称臣，并一如我保证的，我现在将自己交付尘世正义的手中」。

他的律师都伦（Alberto Toron）告诉记者，他明天会争取让法利亚交保，希望能改为居家监禁。

法利亚坚称自己清白，但根据「环球日报」（O Globo）披露，法利亚12日从数个银行户头里领走3500万雷亚尔（约新台币2.8亿元）。

新闻媒体报导，由于法利亚这项可疑的大举领款，使当局决定14日发出逮捕令，以免法利亚潜逃出境或隐匿钱财。

法利亚的性侵丑闻是在巴西最大电视网的环球新闻播出调查报导后揭发，当时节目中数名女性声称，法利亚在「治疗」过程中，逼迫她们帮他自慰及口交。

报导播出后，数百名女性跳出来做出相同指控。戈亚斯州检察官办公室表示，收到来自巴西各地及澳洲、比利时、玻利维亚、德国、瑞士和美国等330份投诉。

法利亚声名远播，除在巴西，美国电视名人欧普拉（Oprah Winfrey）2012年曾拜访过他，巴西最近3任总统也都找过他谘商。

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