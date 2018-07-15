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此内容发布于2018年7月16日 上午1:35 最后更新 - 2018年7月16日 -01:35

（法新社尼阿美15日电） 非洲国家尼日官员今天表示，阿尔及利亚将近600名非洲移民被丢弃在沙漠，在他们获救前，几乎没有任何食物和饮水。

人权团体指控阿尔及利亚当局任意逮捕并遣返来自撒哈拉以南非洲的移民，有时甚至将他们丢弃在沙漠，阿尔及利亚政府极力否认上述指控。

尼日北部城市阿加德斯（Agadez）资深市政官员告诉法新社：「3天前，有180名奈及利亚人抵达阿加德斯，随后又有至少400人接踵而至。」

阿加德斯是通往撒哈拉沙漠的门户，如今成了非洲移民试图进入欧洲的重要枢纽。

这名匿名官员说，这些包括孩童和许多妇女在内的移民「通常在恶劣的条件下」，被「丢弃」在毗邻尼日的边界附近。

他说：「这些移民说，他们被带至边界处附近丢弃。」

「（他们）获救前，靠着最少量的粮食及饮水足足走了50公里。」

这名官员说，有些移民已经生病了，还说他们目前由尼日和其他西非国家及国际移民组织（IOM）照顾。

国际移民组织尼日代表罗波雷德（Giuseppe Loprete）推文说，他的办事处已协助16个国家共391名移民，其中包括「被丢弃在尼日和阿尔及利亚边界处」的象牙海岸、塞内加尔、几内亚和喀麦隆等国公民。

但阿尔及利亚痛批这个联合国机构。

内政部官员卡希米（Hassen Kacimi）说：「国际移民组织没说的是，（这些移民人在阿尔及利亚时），他们什么忙也没帮。是阿尔及利亚向他们提供援助，分发粮食包和饮用水。」

阿尔及利亚内政部长贝都伊（Noureddine Bedoui）说：「（阿尔及利亚）向来不遗余力地支援非洲移民，包括在人道方面，向他们提供援助和帮助。」

国际移民组织说，自今年以来，已在这个地区展开18次救援行动，拯救了3000人。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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