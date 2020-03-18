此内容发布于2020年3月18日 下午9:50

（法新社柏林18日电） 德国总理梅克尔（Angela Merkel）今在电视演说表示，对抗武汉肺炎是德国自第二次世界大战以来面临最大挑战。观察家认为，这是呼吁公民遵从防疫措施的「最后警告」。

梅克尔在这场电视演说中大力呼吁，每个人在减缓全球大流行的2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫情上都能发挥作用，这波疫情在各国迅速蔓延，引发和平时期前所未见的封锁措施。

她说：「当前情势严重，我们应严肃看待。自两德统一，不，应该说自第二次世界大战以来，我们国家从未面临如此仰赖我们集体团结的挑战。」

虽然梅克尔在职15年期间经历过金融风暴、2015年难民危机和英国脱离欧洲联盟等重大事件，但这位老练领袖从未在传统新年祝词以外，透过电视直接对公民发表谈话。

梅克尔说：「如果所有公民真的明了他们自身任务，我真切相信我们能在这项任务中取得胜利。」

德国当局近日已关闭学校、许多商家和公共空间，对于试图遏止疫情扩散，渐渐感到危急。

然而，德国仍未完全下令民众待在家中，不同于法国、比利时、义大利和西班牙祭出的严格禁令。

德国民众反而持续外出享受春天的阳光和维持社交生活，甚至举办「冠状（corona）派对」。

虽然梅克尔未在演说中宣布任何更严厉的措施，她表示，情况随时有变。

德国新闻电视台（NTV）和数家德国报社描述梅克尔的演说是避免强制封锁的「最后警告」。

德国畅销小报「画报」（Bild）称这是「历史性」的鼓舞演说，并称这场演说标记了「一向冷静的总理」改变语气的时刻。

德国是武汉肺炎疫情重灾区之一，最新数据显示今天境内累积超过1万2000起确诊病例，28起死亡病例。（译者：黄靖贻/核稿：曾依璇）

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