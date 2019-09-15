此内容发布于2019年9月15日 上午5:05

（法新社雪梨15日综合外电报导）斐济总理巴依尼马拉马（Frank Bainimarama）今天将与澳洲总理莫里森（Scott Morrison）共进晚餐，他们两人数周前曾在太平洋岛国的峰会中因为气候变迁议题发生冲突。

巴依尼马拉马11日抵达澳洲，和在雪梨及坎培拉的斐济社群进行为期5天的会议；他明天也将与莫里森举行双边会谈，可望就贸易及投资等议题做讨论。

前军事强人巴依尼马拉马表示，上个月出席在吐瓦鲁（Tuvalu）举行的太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum, PIF）前，他并未预期论坛中会出现那样的烟硝味。

当时太平洋岛国领导人纷纷要求针对气候变迁采取紧急行动，包括禁止新设煤矿场及燃煤电厂，但莫里森拒绝，使得峰会在彼此指责中不欢而散。

莫里森在论坛中指出，澳洲是太平洋地区最大的外援捐赠者，巴依尼马拉马因此指责他「非常羞辱人、非常高傲」。

巴依尼马拉马上周在斐济国会重申，他呼吁澳洲弃用煤炭，并表示这次访问澳洲是为寻求两国的共识。

他说：「不论我们对气候变迁有何歧见，我们有太多共同点，而且我们的友谊已存在许久，因此我们的关系不会受到永久性的伤害。」

莫里森也淡化紧张关系，他说：「我和巴依尼马拉马有很好的关系，我很期待再与他相会。」

这是65岁的巴依尼马拉马13年前发动军事政变夺权以来，首度正式访问澳洲。

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