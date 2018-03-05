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此内容发布于2018年3月5日 上午3:05 最后更新 - 2018年3月5日 -03:05

（法新社罗马5日综合外电报导）义大利昨天举行国会大选，出口民调显示，反体制政党五星运动将得到大约30%的选票，预料会成为获得最多选票的单一政党。以下是法新社整理出五星运动的5大要点。

●前谐星创立：五星运动（5-Star Movement）是由直言不讳、激进的前谐星贝柏葛里洛（Beppe Grillo）在2009年所成立，成为对抗义大利旧政治体制的抗议运动。

69岁的贝柏葛里洛目前仍是名义上的领袖，但他已将领导权交给精明干练的徒弟、五星运动现任领袖迪马尤（Luigi Di Maio）。

●网路民主：五星运动自称是「第一个也是唯一奠基于网路参与及直接民主的政党」。

透过名为「罗梭」（Rousseau）的网路平台，五星运动成员用网路投票来决定政策、立法草案及候选人。

但这个网路平台受到前成员的批评，说它缺乏透明度，领导阶层严格掌控「罗梭」的工作方式。

●全民基本收入：义大利一直还难以从2008年经济危机中恢复过来，低迷的经济导致高失业率及贫穷人口增加。

五星运动提议贫穷人口应有每月780欧元（约新台币2万8400元）的全民基本收入 。

这项主要政见让五星运动特别受到年轻选民的青睐，因为义大利25至34岁民众的失业率高达17% 。

●政治转弯：五星运动曾允诺支持者要对脱离欧元区一事举办全民公投，但近几个月的态度却产生变化。

五星运动对于欧盟的严厉批评已经趋于沉默，领导阶层在大选前很明显没再提出关于欧盟的问题。

●对胜选并不陌生：在2013年国会选举中，五星运动获得全国25%的选票，让各大传统政党相当震惊。

此后五星运动取得一连串选举胜利，获得包括罗马和杜林（Turin）在内全国30多个城市的议员席次。

但五星运动的发展并非一帆风顺，他们从2013年以来已经失去39个参、众议员席次，这些国会议员不是脱离五星运动，就是遭到开除。（译者：陈彦钧/核稿：林治平）

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