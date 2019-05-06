此内容发布于2019年5月6日 上午3:35

（法新社可伦坡6日电） 斯里兰卡在两周前的复活节爆发自杀炸弹客恐攻，6个遇袭地点之一的首都可伦坡肉桂大酒店（Cinnamon Grand），如今冷清的惨淡场面，取代了这个豪华酒店过往幽静的气氛。

现在若欲踏上肉桂酒店大厅的大理石地板，必须先经过双层安检，背包接受新的X光机扫描。武装士兵甚至比顾客还要多。

法新社报导，拥有多达500间豪华客房的肉桂大酒店近期重新营业，但仅有10间客房有旅客入住，远不及过去每年此时300间订房客满的盛况。游客担心恐攻重演，不敢前来旅游，重创了这个岛国的观光产业。

自杀炸弹客4月21日突袭3间酒店和3座教堂，酿成257人丧生，可伦坡肉桂大酒店是其中之一。伊斯兰国（IS）宣称犯下这一连串的炸弹攻击案件。

斯里兰卡籍嫌犯伊夏夫．伊布拉欣（Inshaf Ibrahim）在攻击前一天已入住肉桂大酒店，并在4月21日上午9点10分左右进入酒店的Taprobane自助早餐餐厅，随即引爆放在背包里的炸弹，造成20人丧命。

伊夏夫．伊布拉欣的弟弟伊力哈木．伊布拉欣（Ilham Ibrahim）则在攻击可伦坡香格里拉大酒店（Shangri-La）的行动中赔上自己的性命。

肉桂大酒店内的酒吧是可伦坡当地有权有势的人消费聚会的热门场所。一间农用化学公司的老板裴里拉（Chaminda Perera）在恐攻后首次回到这个酒吧，他告诉记者：「现在来到这里的感觉很孤独。我们都知道肉桂大酒店是可伦坡最好的饭店之一。」

他指出，昔日酒吧白天一位难求。如今，他和同伴的四周都是空荡荡的座位和扶手椅。（译者：吴升鸿/核稿：严思祺）

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