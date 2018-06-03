下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月4日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月4日 -00:35

（法新社斯洛维尼亚首都卢布里雅纳3日电） 斯洛维尼亚前总理詹沙领导的反移民政党，在今天的国会大选中跻身最大党，成为利用欧洲这波民粹浪潮的另一个右翼行动。

国家选举委员会（State Election Commission）表示，在几乎所有选票开出的情况下，詹沙（Janez Jansa）领导的中间偏右政党斯洛维尼亚民主党（Slovenian Democratic Party）得票率25%，在国会90席中，拿下25席。

而从喜剧演员转战政坛的沙瑞克（Marjan Sarec）领导的中间偏左政党沙瑞克党（List of Marjan Sarec ）则拿下12.72%得票率，将囊括13席。

59岁的詹沙坦承大选后的协商不易，他表示，民主党对其他所有的政党敞开协商大门。

詹沙说：「我们不排除任何合作，斯洛维尼亚面临亟需合作的时刻。」他说：「我们已准备基于我们致力的计画展开认真的协商。」

詹沙重申他的反移民立场，并表明「根据多数的欧洲民众，移民是最严重的挑战。」

目前为止唯一表态可能和詹沙合作的中间偏右新斯洛维尼亚党（Nova Slovenija）得票率仅7.1%，取得7席，两党合计取得的席次还不到过半所需的46席。

斯洛维尼亚这次大选，合格选民170万人，投票率不到52%。

Neuer Inhalt Horizontal Line