此内容发布于2019年5月2日 上午7:50

（法新社可伦坡1日综合外电报导）斯里兰卡上月21日复活节发生针对教堂和旅馆的恐怖攻击案，造成超过250人死亡。此事件也让身为国内多数的佛教徒担心自己成为下一波受害者。

位于首都可伦坡的冈葛拉马亚佛寺（Gangaramaya）一向信徒和观光客众多，但现在它的门口有士兵守卫，人潮也变得稀疏。斯里兰卡国内有大约1500万名佛教徒，他们害怕自己成为下一波恐攻目标，各种令人心惊胆颤的消息甚嚣尘上。

29岁的斯里兰卡裔艾卡纳雅克（Nilman Ekanayake）在英国担任制造业经理人，目前回乡度假。他向法新社记者透露，从没看过这么空荡荡的冈葛拉马亚佛寺。

「早上8点走在可伦坡街头，感觉就像才清晨3点或4点。路上没人，我毕生从没见过这副光景。」

拉桑纳萨拉（Pallegama Rathanasara）是冈葛拉马亚佛寺僧侣。他表示：「情报单位说，下一个攻击目标就是佛寺。」

政治评论家裴里拉（Kusal Perera）指出，尽管丧命于上个月复活节恐攻案的多是基督徒，少数佛教激进份子却因此活跃起来，呼吁建立专制佛教国。

裴里拉说：「一般的佛教徒被煽动，觉得自己遭遇威胁。佛教激进分子就是藉这类手段维护自己的正当性。」

「病态的恐惧被刻意制造出来，结局将是出现军事化的社会。」（译者：陈韵聿/核稿：刘淑琴）

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