此内容发布于2019年4月22日 上午1:20

（法新社奈哥波22日电） 逃过斯里兰卡爆炸案死劫的费南度昨天抵达奈哥波（Negombo）圣塞巴斯提安教堂（St Sebastian's）时，因人潮汹涌打消在此参与复活节礼拜的念头，这项决定或许救了他一命。

不过，费南度（Dilip Fernando）家族有7人选择留在圣塞巴斯提安教堂，包含他的姻亲和2名孙女。由于教堂内太过拥挤，他们坐在教堂外参与弥撒。

他们因此目击一名可疑男子，认为他就是这起致命爆炸攻击的自杀炸弹客。

费南度说：「在弥撒快结束时，他们看到一名年轻人背着沉重袋子进入教堂。他挤过人群时还碰撞到我孙女的头，他就是炸弹客。」

费南度表示，他的家人当时很好奇这名男子为何在弥撒快结束时才进教堂。费南度的亲戚说，这名男子目测约30岁，看起来「很年轻、很单纯」。

费南度离开后不久，一枚威力强大的炸弹在举行复活节礼拜的圣塞巴斯提安教堂爆炸，数十人当场死亡。斯里兰卡境内昨天发生8起连环爆炸攻击，至少造成290人罹难。

费南度说：「我和我太太昨天上午7时30分抵达现场，但人潮太多没有位子，我不想站着，于是我们决定离开，前往另一座教堂参加弥撒。」

这位66岁的退休人士今天上午回到位于滨海小镇的圣塞巴斯提安教堂，望着他和家人惊险逃过死劫的爆炸现场，感叹地说「我以前常来这里做礼拜」。此时约有30多名维安人员站在教堂外。

他说：「我真的很幸运。」（译者：吴升鸿/核稿：刘文瑜）

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