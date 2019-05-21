此内容发布于2019年5月21日 上午5:05

（法新社可伦坡21日电） 斯里兰卡上月发生连环恐攻夺走258条人命和500伤，事隔一个月，调查人员表示，自杀炸弹客使用激进组织伊斯兰国（IS）爱用的「撒旦之母」炸药，这是外国势力介入的新迹象。

调查人员指出，上月21日复活节当天用来发动攻击的背包炸弹，是由具伊斯兰国专业知识的在地圣战士制造。这宗连环恐攻分别发生在3间教堂和3间饭店。

调查人员称这种不稳定但容易制造的炸药为三过氧化三丙酮（TATP），IS好战分子称其为「撒旦之母」（Mother of Satan）。

2015年的巴黎恐攻、2017年在英国曼彻斯特体育馆（Manchester Arena）发动攻击的自杀炸弹客，以及一年前印尼教堂攻击，都曾使用这种炸药。

参与调查的一名官员告诉法新社：「IS可轻易取得化学品与肥料，当作原料来制造TATP。」

斯国侦办人员表示，涉及这次恐攻的在地极端团体「国家一神教团」（NTJ）一定有国外帮助，来组装这些炸弹。

一位不愿具名的官员说：「他们势必需要面对面传授这类技术，这不是能从观看YouTube影片习得的东西。」

警方正在调查自杀炸弹客及外国嫌犯的旅行纪录，以掌握这些炸弹教学课程安排在何时何地。（译者：王品轩/核稿：刘学源）

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