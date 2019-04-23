此内容发布于2019年4月23日 上午10:20

（法新社贝鲁特23日电） 斯里兰卡21日遭遇血腥连环恐攻，夺走超过320条人命。在斯里兰卡政府指责是当地伊斯兰激进分子所为后，恐怖组织伊斯兰国（IS）今天宣称犯案。

IS宣传机构阿玛克通讯社（Amaq）发表声明指出：「IS战士21日在斯里兰卡发动攻击，目标锁定以美国为首联军的成员和基督徒。」

连环攻击重创3座教堂和3家高级饭店，造成逾320死。这是自2001年美国遭遇911恐攻以来，死伤最惨重的恐攻事件之一。

斯里兰卡政府今天指出，爆炸案是当地伊斯兰激进组织「国家一神教团」（National Thowheeth Jama'ath，NTJ）所为，他们犯案是为了报复上月纽西兰2座清真寺遭遇攻击。

斯里兰卡总统府表示，情报显示，斯里兰卡极端分子获得「国际恐怖组织」支持。

警方消息人士今天说，凶嫌包括一对穆斯林兄弟，他们的父亲是首都可伦坡一名富有的香料商。

消息人士说，可伦坡的香格里拉酒店和肉桂酒店的客人在排队等候吃早餐时，这对兄弟将身上炸弹引爆。

一名调查人员表示，这2人是国家一神教团的重要成员。

即使在叙利亚东部村落巴古斯（Baghouz）的最后地盘已经失守，IS圣战士仍继续在全球招募手下，并宣称在伊拉克、叙利亚和其他地区犯下攻击案。

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