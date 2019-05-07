此内容发布于2019年5月7日 上午6:35

（法新社可伦坡7日电） 斯里兰卡代理警政督察长维克拉马拉特纳今天说，涉及复活节自杀炸弹恐攻造成257人死亡的所有嫌犯，不是被逮捕就是已遭击毙。

维克拉马拉特纳（Chandana Wickramaratne）发表声明说，警方逐一清查涉及4月21日复活节当天对3座教堂与3家豪华饭店发动恐怖攻击的嫌犯。

他说：「所有策划与执行自杀炸弹任务的嫌犯不是已死就是被捕，集团的两名炸弹专家已丧命。我们也查扣他们为日后攻击行动准备的爆裂物。」

因原督察长贾雅桑达拉（Pujith Jayasundara）未能根据情报后采取措施，防范自杀炸弹客袭击教堂，斯里兰卡总统席瑞塞纳（Maithripala Sirisena）下令贾雅桑达拉停职，由维克拉马拉特纳代理他的职务。

维克拉马拉特纳表示，随着爆炸案后实施的宵禁解除，公众日常生活已逐渐回复常态。

公立学校昨天恢复上课，因父母仍担忧炸弹攻击，多所学校的到校人数低于10%。

维克拉马拉特纳并没有透露多少人涉爆炸案被捕，不过警方发言人古纳塞克拉（Ruwan Gunasekera）说，已逮捕73人其中9人是女性。

斯里兰卡极端伊斯兰组织「国家一神教团」（National Thowheeth Jama'ath, NTJ）被认为是这次恐攻的罪魁祸首，不过激进组织伊斯兰国（IS）也声称犯案。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

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