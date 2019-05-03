此内容发布于2019年5月3日 上午8:20

（法新社可伦坡3日电） 斯里兰卡的穆斯林团体领导人表示，复活节恐攻案首脑不但在社群媒体上公开呼吁置非穆斯林于死地，更利用私人聊天室说服6名年轻人自我牺牲，对锁定目标发动自杀式攻击。

斯里兰卡上月21日复活节发生针对教堂和旅馆的连环爆炸恐怖攻击案，造成超过250人死亡，受害者多为基督徒和外籍人士。然而，受创的还有斯里兰卡的穆斯林社群，他们试图深入了解疑似为恐攻案主谋的国家一神教团（NTJ）领导人哈希姆（Zahran Hashim）及其追随者的背景。

哈希姆上月21日死于针对可伦坡香格里拉大酒店的恐攻行动。他说服出身富裕家庭的伊布拉欣两兄弟资助并一同执行恐攻案。

一名警方调查人员告诉法新社：「我们怀疑两兄弟拿（父亲）香料生意的钱资助爆炸攻击行动。」

「（两兄弟）看来是在网路上被灌输相关观念，例如脸书（Facebook）和YouTube。」

温和派的锡兰一神教团（CTJ）领导人拉齐克（R. Abdul Razik）指出：「我们相信，哈希姆透过脸书让这些人激进化。」

「去年尤然。他公开呼吁杀害非穆斯林。」

在复活节恐攻案爆发前，包括锡兰一神教团等斯里兰卡的穆斯林组织曾警告国内安全部门，须提防哈希姆及其追随者。但他们的示警未获重视。

斯里兰卡政府近日已承认，外国情报单位的警讯未被及时转达给阁员。（译者：陈韵聿/核稿：刘淑琴）

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