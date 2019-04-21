此内容发布于2019年4月21日 上午7:20

（法新社可伦坡21日电） 斯里兰卡各地今天发生连串爆炸案，有多家高级旅馆和正举行复活节礼拜的教堂遭到攻击，已知造成至少158人丧生，其中包括35位外国人，另有超过400人受伤。

总理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）谴责这些攻击行动是「卑劣」行径，并表示政府正致力「控制情势」。

今晨有3座教堂几乎同时遭到攻击，社群媒体和地方新闻机构流传的影像显示，其中一座教堂受损非常严重，屋顶大都被炸毁，屋顶的瓦片和碎裂的木料散落地板，受伤的信徒倒卧血泊。

伤者涌入各地医院接受救治，官员表示，有数以百计伤者住院。

这几起爆炸案的起因还不清楚，目前还没有任何团体宣称犯案。

不过，根据法新社见到的文件，斯里兰卡警察首长贾雅桑达拉（Pujuth Jayasundara）10天前曾对警界高层发出情报警讯，其中警告有自杀炸弹客计画攻击「重要的教堂」。

警讯中说：「有个外国情报机构通报，NTJ组织计画针对重要的教堂以及印度驻可伦坡高级专员公署（大使馆）发动自杀攻击。」

NTJ组织是斯里兰卡的激进穆斯林团体，去年曾涉及破坏佛像的事件。

第一起爆炸案发生在首都可伦坡的着名天主教圣安东尼教堂（St Anthony's Shrine），接下来可伦坡北方奈哥波镇（Negombo）的圣塞巴斯提安教堂（St Sebastian's）也证实遭炸弹攻击。

不久后警方又证实，东部城镇巴帝卡罗亚（Batticaloa）又有第3座教堂遭攻击，此外可伦坡也有3 家高档饭店遇袭。

在这6起爆炸案后，可伦坡南郊代希瓦勒（Dehiwela）一家旅馆也发生爆炸案，造成2人丧生，北郊一处城镇后来又发生爆炸案，使得今天的爆炸事件增至8起。

医院人士说，因爆炸丧生老中包括英国、荷兰和美国等国人士，伤者中也有英国人和日本人。

斯里兰卡总统席瑞塞纳（Maithripala Sirisena）表示，他对这些爆炸案感到震惊，他呼吁民众保持冷静。

总理威克瑞米辛赫透过推文表示：「我强烈谴责今天对我们人民发动的卑劣攻击。我呼吁所有斯里兰卡人，在这个不幸的时刻保持团结和坚强。请不要散播未经证实的消息和臆测。政府将立即采取行动控制情势。」

今天遭攻击的旅馆都很受游客欢迎，其中的可伦坡肉桂树大酒店（Cinnamon Grand）就在总理官邸附近。酒店人员告诉法新社，爆炸地点在餐厅，有一人丧生。

在也遭到攻击的可伦坡香格里拉酒店（Shangri-La ），法新社摄影记者看到2楼的餐厅受到严重破坏，窗户都被炸毁，电线由天花板垂落。

经济改革部长戴席瓦（Harsha de Silva）推文说，圣安东尼教堂的「场面很恐怖」，有许多伤亡，包括外国人，「我看到遍地都是尸块」。

各国驻可伦坡大使馆都警告国民留在安全地点，不要外出。斯里兰卡航空公司（Sri Lankan Airlines）也通知乘客，因为加强安检，必须在起飞时间前4个小时抵达机场。

斯里兰卡以佛教徒占大多数，天主教徒只占人口6% ，但天主教被视为凝聚社会的力量，因为信徒包括最大少数族裔坦米尔族（Tamil）和占人口大多数的僧伽罗人（Sinhalese）。

斯里兰卡以往没有发生过与外国伊斯兰团体有关的攻击事件。根据媒体报导，2016年曾有一位37岁的斯里兰卡人在叙利亚为圣战团体伊斯兰国作战时丧命。

Neuer Inhalt Horizontal Line