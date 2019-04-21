此内容发布于2019年4月21日 上午6:20

（法新社可伦坡21日电） 斯里兰卡今天发生数起爆炸案，造成超过160人死亡，各国领袖纷纷严词谴责凶手，并向遇害者及其亲友致哀。

根据报导，爆炸案集中发生在高档旅馆和当时正举行复活节仪式的教堂，死者包含数十名外籍人士，国籍已知有英国、荷兰和美国。

英国首相梅伊在推特（Twitter）上发文，除了称爆炸攻击「极度骇人」，并对所有受影响者致上最深同情外，她呼吁：「我们应该团结一致，确保没有人需为奉行自己的信仰感到恐惧。」

荷兰总理吕特（Mark Rutte）推文指出：「值此复活节周日，从斯里兰卡却传来可怕的消息：针对旅馆和教堂的血腥攻击。」

「我向受害者及其家属致上哀思。」

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）则在声明中表示：「澳洲向斯里兰卡非凡的人民致上诚挚的同情、祝祷和支持，在此亟需援助、极糟糕的时刻，我们愿竭尽所能协助你们。」

莫里森将今天发生在斯里兰卡的连环爆炸案定调为「恐怖攻击」。

纽西兰上月才经历造成50人死亡的清真寺恐攻案。总理阿尔登（Jacinda Ardern）表示：「纽西兰谴责所有恐怖攻击行为，且我们的决心在3月15日国内发生恐攻事件后，益发坚定。在斯里兰卡，人们在教堂和旅馆内遭受攻击。这令人震惊。」

「纽西兰摈拒任何形式的极端主义，且支持宗教自由和在安全的环境中敬拜的权利。集众人之力，我们必须拿出足以终结此等暴力行为的意志力和应对方案。」

耶路撒冷的天主教会也发布声明表示：「我们与斯里兰卡及其居民休戚与共，无论其宗教或族裔背景为何。」。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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