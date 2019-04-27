（法新社巴帝卡罗亚27日电） 斯里兰卡近日发生连环恐攻导致253人丧命时，一名40岁父亲在遇袭的锡安教堂门口挡下一心要夺走数百条人命的炸弹客，使教堂内约600人逃过死劫，但他自己因爆炸而身亡。

爆炸案发生近一周后，民众已在通往这名父亲拉裘（Ramesh Raju）住家的道路两侧放上海报和拉裘的照片。拉裘家住斯里兰卡东部城市巴帝卡罗亚（Batticaloa）。

心存感念的民众川流不息地在门前排队，等候向拉裘担任主日学校教师的妻子表达哀悼之意。

引爆炸弹的圣战分子当时锁定了3座教堂和3家饭店进行攻击，锡安教堂（Zion）是其中之一。媒体报导指出，拉裘是锡安教堂29名遇害者之一，其中包括14名儿童。

但事发时，锡安教堂内约有600人，幸而逃过了人肉炸弹攻击。连环爆炸共造成253人丧命，多数是另2座教堂的信徒。

拉裘的父亲告诉记者：「拉裘对炸弹客起疑时，他大可逃走。但我想他选择与凶嫌扭打，以阻止他进入教堂。我对我的儿子救了那么多条人命感到骄傲，尤其当中有很多孩童。」

锡安教堂当时挤满人，还有很多孩童刚从主日学校下课。目击者说，拉裘自愿协助引导人群。

拉裘看见一名陌生男子提着2个大袋子后，走上前去，要求此人将袋子留在教堂外，炸弹就在2人争执中爆炸。

拉裘的父亲是退休的磨坊工人，他说，他和儿子在爆炸发生数分钟前通过电话，拉裘说礼拜结束后会打给他。但电话再响起时，是名教徒打来的，告诉这名老父亲，他的儿子在爆炸中丧命。

这名老父亲忍住泪水说：「我在爆炸案中失去了孙子，但对儿子救了这么多孩子感到骄傲，其他家庭不需经历我们正经历的痛。」（译者：蔡佳伶/核稿：张佑之）

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