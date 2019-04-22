此内容发布于2019年4月23日 上午12:20

（法新社可伦坡23日电） 斯里兰卡今天以默哀3分钟展开全国哀悼日，悼念300多名命丧连环自杀炸弹攻击的罹难者。

斯里兰卡政府大楼今天降半旗，全国约在上午8时30分（台湾时间上午11时）开始默哀3分钟，民众低头悼念受害者。斯里兰卡21日上午发生6起炸弹爆炸案，第1起就是发生在8时30分，到了下午又发生2起爆炸案。8连爆地点在多间饭店和举行复活节活动的教堂。

斯里兰卡也预定在今天举行首场悼念仪式。部分罹难者的葬礼料于今天展开。

在最先发生爆炸案的首都可伦坡（Colombo）天主教圣安东尼教堂（St Anthony's Shrine），有几十人手持蜡烛和紧握双手默默祷告。部分民众强忍泪水，默哀3分钟结束时，群众开始吟诵祷文。

斯里兰卡连续两天实施宵禁，但到了黎明就解除。政府昨天宣布全国进入紧急状态，已于午夜生效，军警获得特权，无须法院命令即可拘押和侦讯嫌犯。

警方发言人今天说，昨夜有多人伤重不治，连环攻击死伤人数增至310死，约有500人受伤，目前被捕的涉案人增至40人。

斯里兰卡国内极端伊斯兰组织「国家一神教团」（National Thowheeth Jama'ath，NTJ）被怀疑是连环攻击幕后黑手。斯里兰卡政府发言人塞纳拉特尼（Rajitha Senaratne）表示，调查人员仍在追查线索，调查NTJ是否获得「国际支持」。

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