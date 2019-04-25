此内容发布于2019年4月25日 上午8:35

（法新社可伦坡25日电） 专家表示，可能阻止斯里兰卡复活节攻击事件的重要情资被忽略，部分原因是这个国家的领导人失和。

斯里兰卡政府坦言未能对情资警告做出反应为「重大」疏失，同时分析家表示，这归咎于长时间的政治危机。

这项示警相当清楚，斯里兰卡警察总长11日引述外国情报单位情资对官员发布警告，内容为伊斯兰激进组织「国家一神教团」（National Thowheeth Jama'ath, NTJ）打算对「数座着名教堂」发动自杀炸弹攻击。

斯里兰卡数名高阶官员都收到这份警告文件，但不包括总理和国防部副部长。

对于熟悉斯里兰卡混乱政治局势的专家而言，这件事一点都不令人意外。斯里兰卡政局混乱的主因是总理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）和总统席瑞塞纳（Maithripala Sirisena）不和。

席瑞塞纳还身兼国防部长、法务部长。

国际危机组织（ICG）斯里兰卡专家基南（Alan Keenan）说：「总统试图在许多方面削弱总理的权力，包括把警方纳入他的掌控，作为他与总理持续斗争的一部分。」

基南告诉法新社，警方非常可能不与不属总统阵营的部长分享情资。（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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