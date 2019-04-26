此内容发布于2019年4月26日 上午3:20

（法新社可伦坡26日电） 斯里兰卡总统席瑞塞纳（Maithripala Sirisena）今天证实，伊斯兰激进分子哈希姆在复活节炸弹攻击案扮演要角，带头攻击位于首都可伦坡（Colombo）的一间高级饭店。

席瑞塞纳告诉记者：「情报机构告诉我，萨兰（哈希姆）已在香格里拉酒店攻击中丧命。」

哈希姆（Zahran Hashim）是当地伊斯兰激进组织「国家一神教团」（National Thowheeth Jama'ath, NTJ）领袖。

席瑞塞纳接着表示，哈希姆带头攻击这间高级饭店时，身边还有第2名只知道叫做「伊力哈木」（Ilham）的炸弹客。

他说，这项资讯来自军事情报单位，还原事发现场的监视器影像纪录是资讯来源的一部分。

伊斯兰国（IS）23日宣称犯下连环爆炸案，公布影片中曾出现哈希姆，但是他在爆炸发生后便不知去向。

斯里兰卡21日发生连环攻击，重创3座教堂和3家高级饭店，造成至少253人罹难。第4起针对饭店发动的攻击，最后以失败收场。

斯里兰卡政府点名「国家一神教团」为主要涉嫌组织后，维安部队千方百计想将据信年约40岁的哈希姆逮捕归案。

哈希姆在上述影片中带领其他7人，向伊斯兰国最高领袖巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）宣誓效忠，让人对这名激进分子的恐惧加深。

哈希姆在攻击发生前没没无闻，尽管斯里兰卡穆斯林领袖表示，他们不只一次向当局通报哈希姆有极端思想和行为。

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