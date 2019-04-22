此内容发布于2019年4月22日 上午10:35

（法新社可伦坡22日电） 斯里兰卡国内极端伊斯兰组织「国家一神教团」（National Thowheeth Jama'ath, NTJ）被点名是复活节一连串炸弹攻击的主谋前，他们最引人瞩目的事件就是涉嫌捣毁佛像。

长年与激进的佛教领袖抗争后，鲜为人知的伊斯兰激进组织NTJ若是真的攻击教堂与大饭店，将是他们极大的转变。

斯里兰卡政府发言人塞纳拉特尼（Rajitha Senaratne）表示，当局相信伊斯兰组织NTJ发动这一连串的攻击。

非营利安全分析智库苏凡中心（Soufan Center）表示，斯里兰卡连环爆炸案符合萨拉菲圣战组织（Jihadi Salafi）其他相关组织攻击行动的所有「特徵」，尤其是收受外援的地方组织。

其中，令人注目的案件包括公元2000年耶诞节前夕，盖达组织（Al-Qaeda）与印尼当地的「伊斯兰祈祷团」（Jemaah Islamiyah）联手，在印尼犯下爆炸案；以及2005年安曼饭店爆炸案，是由盖达组织一个附随组织所策动。

苏凡中心研究指出：「这些攻击目的在增加不同信仰之间的紧张关系，并且扰乱当地政府。」

苏凡中心今年1月公布一份报告指出，盖达组织和伊斯兰国要在南亚招募成员，他们的宣传强调孟加拉、缅甸、印度和斯里兰卡的穆斯林遭到不公待遇。

佛教徒群起攻击穆斯林目标数月之后，NTJ成员去年12月被控攻击凯格勒（Kegalle）地区的佛像。此举激怒了占斯里兰卡多数的佛教社群。

NTJ秘书拉齐克（Abdul Razik）被控煽动宗教动乱，数次遭到逮捕。

2016年一件意外事件之后，激进佛教组织BSS领袖葛纳纳沙拉（Galagodaatte Gnanasara）警告，除非拉齐克遭到逮捕，否则将会有一场大屠杀。葛纳纳沙拉本人由于恐吓一名失踪记者的太太，入狱服刑。

不过，自从NTJ成员据信以铁锤捣毁佛像之后，激进化的迹象日益增长。

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