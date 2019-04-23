此内容发布于2019年4月23日 上午9:20

（法新社可伦坡23日电） 斯里兰卡周末发生连串自杀炸弹攻击事件，造成超过320人丧生，警方人士今天透露，有一对出身首都可伦坡富裕商家的穆斯林兄弟犯下对两家旅馆的自杀炸弹攻击。

调查人员表示，这对兄弟是可伦坡一位香料商人的儿子，他们和其他自杀炸弹客共攻击3座教堂和3家豪华旅馆。

他们又说，对第4家旅馆的攻击行动并未成功，因而有助警方把调查方向指向如今遭归咎发动攻击的一个伊斯兰极端团体。

调查人员说，这对兄弟的年龄将近30岁，他们是「国家一神教团」（National Thowheeth Jama'ath, NTJ ）的重要成员。

圣战团体伊斯兰国（Islamic State）虽然宣称犯案，斯里兰卡政府却认为国家一神教团是这波攻击罪魁祸首。

一位高层国防官员表示，犯案激进分子发动这波攻击，是要报复上个月纽西兰两座清真寺的屠杀惨案。当时有50名穆斯林遇害。

官员说，这对兄弟分别入住可伦坡的肉桂树大酒店（Cinnamon Grand）和香格里拉大酒店（Shangri-La），21日复活节早上，他们到餐厅吃早餐，几乎同时引爆身上装满炸药的背包。目前不清楚他们和另外几起爆炸案的自杀炸弹客是否有联系。（

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