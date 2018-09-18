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此内容发布于2018年9月18日 下午10:50 最后更新 - 2018年9月18日 -22:50

（法新社华盛顿18日电） 声称十多年前曾与美国总统川普有过一夜情的艳星「暴风女丹尼尔斯」即将出书。英国「卫报」报导，她将在书中吐诉与川普的性爱经验，并说可能是她碰过「最乏善可陈的一次」。

「卫报」（The Guardian）今天报导，「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）在新书「和盘托出」（Full Disclosure，暂译）中生动描述川普的生殖器官，并将之比喻为电玩游戏玛利欧赛车（Mario Kart）中出现的蘑菇人角色。

「和盘托出」将于10月2日出版，时间点正好就在美国关键的期中选举前一个月，而「卫报」称已先行取得这本书。

丹尼尔斯在书中描述自己在高球比赛中第一次看到川普的情景，她写道：「他戴了顶红色棒球帽，上头印有川普家徽的标志，为我们两人都不觉得会发生的『让美国再次伟大』（MAGA）口号预留位置。」

她说，川普的其中一名保镖邀她和这位房地产大亨共进晚餐后，两人就在川普的豪华公寓顶层上床。

她写道：「这可能是我最乏善可陈的性爱经验，但很显然地，他并不同意我的看法。」

卫报报导，丹尼尔斯还在书中讲述川普2016年即将获共和党提名为总统候选人时，自己对此越发难以置信。

她写道：「我以为这永远不会发生。」

「他甚至不想当总统。」

丹尼尔斯说，她2007年仍与川普保持联系，希望川普能让她上他主持的电视实境秀「谁是接班人」（The Apprentice）。

她说，川普甚至提议放水让她作弊，以让她在更多集的「谁是接班人」中曝光。

卫报援引她在书中的说法指出：「他（川普）想让我作弊，这完全是他的主意。」

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