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此内容发布于2018年2月25日 下午10:20 最后更新 - 2018年2月25日 -22:20

（法新社华盛顿25日电） 美国前第一夫人蜜雪儿．欧巴马（Michelle Obama）备受期待的回忆录将在11月13日出版。蜜雪儿今天推文说：「撰写『成长之路』（BECOMING，暂译）是深刻的个人体验。」

蜜雪儿在推特写道：「我谈论自己的根，描述一个来自南区（South Side）的女孩如何找到自己的声音。我希望我的历程能启发读者寻找勇气，成为他们心目中的自己。」

蜜雪儿在芝加哥小社区长大，曾被老师说她「将眼光放太高」，但她无视老师建议，仍然决意申请普林斯顿大学（Princeton University），最后获得录取，之后还获得哈佛法学院（Harvard Law School）学位。

她后来在芝加哥的法律事务所指导一位实习生，而这位实习生就是后来的丈夫欧巴马。两人相识不久后很快就结为连理，欧巴马在政坛崛起期间，蜜雪儿成了他最亲密的知己。

出版社企鹅蓝灯书屋（Penguin Random House）执行长多勒（Markus Dohle）今天宣布蜜雪儿回忆录出版消息，形容蜜雪儿是「我们时代最具代表性和令人佩服的女性之一」。

出版社声明说，预定将以欧巴马家族名义捐出100万本书给有需要的孩童，此举难能可贵。

出版社表示，新书上市后，蜜雪儿将展开世界巡回发表活动，细节之后会陆续公布。

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