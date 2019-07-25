此内容发布于2019年7月25日 上午8:35

（法新社伦敦25日电） 新任英国首相强生今天首度对国会发言时表示，现有与欧洲联盟（EU）谈判取得的脱欧协议，「令人无法接受」。他还将为无协议脱欧做准备，列为新政府的「首要事项」。

曾任伦敦市长的强生（Boris Johnson）在国会态度强硬表示，欧盟国家领袖应该重新考虑他们反对重谈协议的立场。

强生上任后已将英国内阁大幅改组，成立一支右翼团队。他还加强承诺，将不计代价带领英国在10月31日之前脱离欧盟。

强生并威胁，若英国无协议脱欧，他将把英国先前承认欠欧盟390亿英镑的分手费，用于无协议脱欧的准备工作上。

强生表示，尽管英国对无协议脱欧的准备比一些人想的好，但仍未达应有程度。他说：「我们在仅剩的98天内必须加快准备，以确保国家运作尽可能不受影响。」

强生今天在议场一片喧闹声中发言，他一再被反对派议员的呼喊声盖过。强生批评，英国前首相梅伊（Theresa May）和欧盟其余27国领袖达成的脱欧协议，是「签约让出我们的经济独立」。

强生昨天才将梅伊内阁半数以上成员换掉。他说，「（梅伊协议的）条件，是现有国会和我们国家都无法接受」。

55岁的强生还表示：「今天是采取新方法的第一天，结局将是我们在10月31日退出欧盟。」

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