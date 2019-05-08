此内容发布于2019年5月9日 上午1:20

（法新社新加坡9日电） 尽管科技巨擘及维权团体猛烈批评，新加坡国会仍通过打击「假新闻」的新法律，仍将允许当局下令移除某些线上内容。

新法赋予政府部会有权下令像脸书（Facebook）及推特（Twitter）等社群媒体网站在当局认为有误的贴文旁放置警告，而在极端的例子中，甚至能要求下架。

若行径被判定为恶意伤人并损坏新加坡利益，发布假新闻的企业恐被开罚100万新元（约新台币2302万元），个人则可能面临最高10年的有期徒刑。

新加坡是一个有着重重限制的国家，长期遭外界批评为限制公民自由，但有关当局坚称这类举措在阻止不实讯息流传上实属必要，否则社会恐遭分化，各机构的信用也将受损。

然而，昨天刚通过的新法引发维权团体愤怒，担心这会扼杀线上讨论、在这个金融中心有广大基础的企业以及新闻组织。

国际特赦组织（Amnesty International）东亚及东南亚地区分部主任林伟（Nicholas Bequelin）告诉法新社，新法「给予新加坡当局不受限的权力取缔它不赞成的线上观点」。

他说，新法「将自由言论非法化，并几乎允许政府有不受约束的权力来审查异议言论，法规甚至没有定义何谓『真』或『假』，更令人担心的，何谓『误导』」。

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