（法新社首尔15日电） 南韩上班族克莉丝汀．郑数月来忍受职场发生的骚扰行为后，终决定对抗挑衅者，换来的下场却是被她的雇主开除和控告妨害名誉。不过，修订过的劳工法明天上路后可望改变现状。

克莉丝汀．郑（Christine Jung）的处境在南韩见怪不怪，对掌权者施加的欺凌行为，员工通常只能视而不见，这种状况太过普遍以至于衍生出「甲方行径」（gabjil）一词，意指位高权重者滥用权力作威作福的行为。

员工若在职场被骚扰却未获公正处理还遭到解雇或降职，新法将可把那些企业主绳之以法，他们可能面临3年徒刑或高达3000万韩元（约新台币77万6000元）罚金。

最近一项政府调查发现，2/3员工都曾在职场经历骚扰行为，同时有80%受访者曾亲眼目睹相关事件。

在克莉丝汀．郑一案，骚扰她的人是公司执行长的父亲。

37岁的她告诉法新社：「他曾说每当我走路时，整栋大楼都在摇晃－因为我『太胖了』。还有一次他试图尾随我到女厕。另一次，他突然在他的办公室摸我的肚子。」

「但是当我谈到这个问题时，管理层指控我是厌恶男人者和说谎者。」

终于，克莉丝汀．郑于去年告知劳工部相关情事，却得知她的情况并不构成职场霸凌，因为挑衅者非她的上司，也未受该公司聘雇，即使他「几乎天天」都到办公室。

劳工权益团体Workplace Gabjil 119活跃分子朴中奎表示，即便有这项新法，南韩「仍有长远的路要走，因为法律并未直接规定霸凌行为违法」，仅针对那些对发声的受害者予以惩罚的雇主。

他说：「但这仍是改变的重要一步，因为在职场面临骚扰行为时，会有更多人对揭露实情较为心安。」

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