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此内容发布于2018年12月5日 上午6:05 最后更新 - 2018年12月5日 -06:05

（法新社新喀里多尼亚首府努美阿5日电） 南太平洋新喀里多尼亚岛附近今天发生规模7.5强震，当局发布海啸警报，并紧急疏散岛上居民，但没有立即传出严重损害或人员受伤。

法属新喀里多尼亚岛人口约26万9000人。当局表示，地震震央在新喀里多尼亚岛（New Caledonia）罗雅提群岛（Loyalty Islands）东南方约170公里处，深度仅10公里。主震过后，至少有20起强烈余震。

岛民表示，主震使得建筑物墙壁摇晃。海啸从震央向外扩散，迫使民众往高处逃窜。

太平洋海啸警报中心（Pacific Tsunami Warning Center）起初警告，可能出现3公尺高的激浪，且这种强度的浅层地震可能具有毁灭性破坏力。

但太平洋海啸警报中心稍晚报告，在万那杜（Vanuatu）坦那岛（Tanna）仅观测到约72公分高的波浪。

新喀里多尼亚首府努美阿（Noumea）民防官员表示，海啸侵袭罗雅提群岛和松岛（Isle of Pines）部分区域，但没有造成损害。

根据美国地质调查所（US Geological Survey），主震数小时后，又有规模高达6.6余震来袭。

万那杜地质灾害观测站发言人表示，人口稀少的坦那岛预计受地震影响最大，但当局并未命令民众撤离。（译者：叶俐纬/核稿：严思祺）

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