此内容发布于2019年4月4日 上午12:35

（法新社华盛顿3日电） 美国议员今天以大规模扣押维吾尔少数族裔为由，联名要求制裁中国新疆党委书记陈全国。

24位跨党派联邦参议员和19位联邦众议员连署的这封信，也呼吁惩罚中国共产党高官与中国企业。

陈全国现任新疆党委书记，因处理少数族裔广为人知。先前他在西藏担任类似职位。

联合国调查人员表示，新疆再教育营拘押约100万人，中国还藉着强迫吃猪肉等穆斯林不该做的禁忌，要求维吾尔人放弃伊斯兰教信仰。

这封写给国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）的信函指出：「新疆持续发生系统性严重侵犯人权情事，政府却迟迟未有制裁，让我们感到失望。」

议员们称许副总统彭斯（Mike Pence）等人的「强硬措词」，但「光用讲的没有用」。

联名信也敦促美国加强要求涉及「共谋侵害人权」的中国公司披露财务资料，藉此警告美国投资人。信中特别点名海康威视数字技术股份有限公司（Hikvision）以及大华技术股份有限公司（Dahua Technology）两家视听监视设备制造商。

外交政策和川普接近的佛州共和党籍联邦参议员卢比欧（Marco Rubio）以及参院外交委员会头号民主党人梅南德兹（Bob Menendez）都连署了这份信函。（译者：郑诗韵/核稿：张晓雯）

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