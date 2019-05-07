此内容发布于2019年5月7日 上午5:50

（法新社伊斯兰马巴德7日综合外电报导）大约40名嫁给巴基斯坦商人的维吾尔族妇女日前从中国新疆「再教育营」获释，但为避免再度遭到监禁，她们必须证明自己「适应中国社会」，且要放弃伊斯兰信仰。

娶新疆维吾尔族女性为妻的巴基斯坦商人往往会基于商务需求返国数周或数月，并将妻子留在新疆。2017年，据信中国当局为反制伊斯兰极端主义而进行大规模搜捕，部分巴基斯坦商人的妻子突然消失。

这些丈夫们认为，因为妻子和巴基斯坦有所牵连而被监禁。巴基斯坦多数民众信仰伊斯兰教。

根据他们的说法，无论是被监禁于「再教育营」期间，或者已经获释并接受当局监视，妻子都被迫做出违反伊斯兰教律的行为，包括喝酒和吃猪肉。

一名不具名巴基斯坦商人日前才到新疆的岳父母家中探视妻子，他告诉法新社：「她被告知，若不想回去（再教育营），那就必须满足当局要求，证明她已不再有激进思想。」

这名商人还说，妻子已不再祷告，取代可兰经的则是中国相关书籍。

大约两个月前，中国当局开始逐步释放被监禁于再教育营、嫁给巴基斯坦商人的维吾尔族女性，据信其中一个原因是中国政府正加紧发展与巴国的经贸关系。

巴基斯坦北部的吉尔吉特━巴尔蒂斯坦（Gilgit-Baltistan）地区政府发言人法拉克（Faiz Ullah Faraq）证实，大部分的维吾尔族妻子已从新疆再教育营获释。

法新社访问的9名巴基斯坦籍丈夫指称，他们的妻子虽然获释，但还得受当局严密监控3个月，期间不能离开新疆地区。

一名要求匿名的宝石商人说：「他们会观察她适应中国社会的程度。如果认为她适应不良，她会被送回去。」

根据这名商人的说法，当局每周都会派人突袭检查妻子的住处。

许多获释维吾尔妇女的家族成员指出，她们经过「再教育」后已判若两人，不仅变得偏执多疑，且害怕被人举报。（译者：陈韵聿/核稿：陈彦钧）

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