此内容发布于2019年6月5日 上午10:50

（法新社新疆和田市5日电） 中国新疆自治区一座清真寺原本矗立的角落曾经充满生气，现在却成了冷冰冰的水泥停车场，高耸的建筑和穹顶都已不见踪影，其他依然开放的清真寺则受到严格监控。

在全世界的穆斯林本周以祷告和举办开斋节庆祝斋戒月结束的同时，新疆最近有数十座清真寺遭摧毁，突显出维吾尔人和其他少数民族在大量警力部署下所面临的压力日增。

位于和田市的这座停车场后方，有座小学的墙上印有「为共产党教育人民」的红字，学生必须被扫描脸部才能进入铁丝网大门。

附近市集的一个摊贩表示，以往这座清真寺「很美丽，人很多」。

非营利组织Earthrise Alliance所查看的卫星照片显示，2017年至今有36座清真寺和宗教场所遭铲除，或被拆除穹顶和尖塔。

信徒进入现仍开放的清真寺时，需通过金属探测器，寺内甚至装有监视器监控他们的一举一动。

担心被报复而匿名的一名维吾尔人说：「这里的情况非常严峻，伤透了我的心。我再也不去（清真寺）了，我很害怕。」

澳洲拉特普大学（La Trobe University）的中国民族关系和政策专家雷国俊（James Leibold）说，共产党「将宗教视为生存威胁」。

他说，长期以来，中国政府希望达到「将中国社会非宗教化」的目标。（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

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