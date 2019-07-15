（法新社中国喀什15日电） 中国当局一面将新疆上百万维吾尔族人关入再教育营，一面却大力吸引观光客前来新疆。在中共精心规划下，当地少数民族文化变成卖点，游客却完全见不到这些族群面临的恐惧。

从塔克拉玛干沙漠广阔的沙丘到白雪覆盖的天山顶峰，中国政府将动荡不安的新疆宣传为旅游仙境。根据官方统计，去年造访新疆的游客较2017年大增40%，远较全中国平均成长率高出25个百分点，其中大多为中国观光客。

尽管新疆已有估计100万维吾尔族和大多是穆斯林的突厥语系少数民族遭到拘留，但来访的游客只能见到一个创造出的平行世界，里面呈现的是中国当局特别安排的新疆传统习俗和文化。

在古代丝路经过的古镇喀什，游客见到小贩微笑贩售令人垂涎的烤羊肉串，孩童在街头嬉戏。在中国的大学任教10年的李威廉（William Lee，译音）6月拜访新疆，他说：「我看不出这些维吾尔族像是活在某种恐惧中，…除非是你被挑中送入（再教育）营。」

情势复杂的新疆因族群间暴力冲突升温，中国当局对当地的安全监视已提升到前所未有等级。但这却未妨碍新疆成为中国观光业成长最快的地区之一，当地武装警察和频繁的检查哨并未吓跑源源不绝的游客。

在新疆经营旅行社的吴亚莉（Wu Yali，译音）表示，过去几年当地观光业稳定成长，主要正因「新疆情势非常稳定」。她说，游客虽然一开始不习惯高规格安全戒备，但「一、两天后他们就适应了」。

然而，游客见不到新疆安全措施最受争议部分，也就是散布在广大地区的众多再教育营。这些拘留营大多不在主要观光地区，也被铁刺网围墙隔离。记者6月参加新疆6日游时，一靠近一些这类营区便遭遇路障，并遭安全部队要求掉头。

在伦敦大学亚非学院（SOAS）研读维吾尔文化和音乐的哈里斯（Rachel Harris）表示：「维吾尔和其他穆斯林族群遭受的暴力变得不明显。对于行程限定的观光客而言，一切看来美好。…这是因为恐怖统治打压当地人民。」

新疆观光当局预估，明年当地观光人次目标达到3亿，观光收入达到人民币6000亿元（约新台币2兆7000亿元）。

除了天然美景，新疆旅行团还常提供「民族」体验，包括舞蹈表演甚至参观维吾尔族住家。专家指出，中国当局一面打压新疆穆斯林少数民族，一面又将他们的民族文化变成卖点，卖的却是简化版的文化。

住在新疆超过10年，并撰写新疆旅游书的美国人萨默斯（Josh Summers）悲哀表示：「维吾尔文化沦为只剩唱歌和跳舞。」

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