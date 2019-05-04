此内容发布于2019年5月4日 下午6:20

（法新社巴黎4日电） 新研究指出，义大利文艺复兴巨匠达文西（Leonardo da Vinci）可能因严重神经受损，导致右手变成鹰爪手，影响到晚年作画能力，因而留下不少未完成画作。

根据3日在「英国皇家医药学会」（Royal Society of Medicine, RSM）期刊发表的义大利研究报告，这项神经受损可能源自昏迷跌倒。

重建整形外科医生拉泽里（David Lazzeri）和神经科专科医生罗西（Carlo Rossi）表示，这项障碍导致达文西甚至无法以右手握住调色板，但他持续利用左手作画。

许多研究人员推测，达文西的右手麻痹源自中风或杜普宜特朗氏挛缩（Dupuytren's contracture），此挛缩会造成手指屈曲性畸形。

这两位科学家研究16世纪伦巴第（Lombard）艺术家菲吉诺（Giovanni Ambrogio Figino）的粉笔达文西素描肖像后，得出这些结论。

那幅素描肖像显示，达文西的右手从衣服中伸出，宛如用吊带吊着，手指僵硬弯曲。拉泽里在报告中指出，此画像显示，那比较像是俗称鹰爪手的尺神经麻痹。

两位义大利专家指出，达文西的体力衰弱并未伴随认知衰退。

但根据拉泽里的说法，这或许能解释为何达文西在画家生涯最后5年期间仍持续教导和作画，却留下许多未完成画作，甚至包括最着名的「蒙娜丽莎」。

根据上个月发表的佛罗伦斯博物馆（Florence Museum）研究人员的另一项研究，达文西的双手完全灵巧，且左手能如同右手般书写、描绘和作画。

但这些结论是根据针对达文西早期创作的分析结果。（译者：刘学源/核稿：蔡佳敏）

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