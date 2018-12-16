新纳粹组织威胁杀2岁童 德5警遭停职

此内容发布于2018年12月16日 下午9:35

（法新社柏林16日电） 德国5名警察被控组成一个极右派组织，并在通讯软体WhatsApp群组分享纳粹领导人希特勒和纳粹符号的照片，还威胁要杀害一名土耳其裔律师的两岁女儿，目前这5人已遭停职。

这起仍在调查的案件中，法兰克福（Frankfurt）4 名男警及1名女警已被停职。

「法兰克福新闻报」（Frankfurter Neue Presse）报导，这个组织先前送出一封匿名传真信函，内文痛骂土耳其裔律师巴赛．尤迪兹（Seda Basay-Yildiz）是「糟糕的土耳其猪」，还威胁要「屠杀」她的两岁女儿。

巴赛．尤迪兹今年8月初收到这封传真信函，内文署名NSU 2.0。NSU指的是德国新纳粹恐怖组织「国家社会主义地下组织」（National Socialist Underground ），十几年前曾动手杀害8名土耳其移民。

巴赛．尤迪兹说，她替NSU受害者家属委托打官司，威胁对她来说已是家常便饭，通常根本不去理会，但这次不一样，传真上有她女儿全名和他们完整住址，她不懂对方如何掌握到这些私人讯息，因此决定报警。

警方调查后发现，有人从法兰克福警局内部的电脑取得她的个资。进一步调查后更促使检调单位没收5名警察的硬碟和手机。

经分析后发现，这几人例行性在WhatsApp群组交换希特勒（Adolf Hitler）图像和其他纳粹符号。（译者：陈彦钧/核稿：蔡佳敏）

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