（法新社伦敦24日电） 新上任的英国首相强生（Boris Johnson）任命大批脱欧强硬派进入内阁要职，替代大部分原本梅伊内阁要员。强生已摆明，不是与欧盟重谈出新脱欧协议，就是10月底前无协议脱欧。

前任伦敦市长、现年55岁的强生先前已扬言要终结造成国内分裂、迫使前首相梅伊黯然下台的脱欧僵局。

才上任没几个小时，强生就等不及展现企图，将几位前首相梅伊的内阁官员换掉，像是改任命拉布（Dominic Raab）为外长。

拉布先前曾表示，若有必要，他会支持暂停国会会期，以促成无协议脱欧；批评人士则称若这样做将造成宪政危机。

作为2016年主张公投脱欧的要角，强生的民粹主义及夸张言论最为人所诟病。他的对手指控，强生其实没有合宜的脱欧方案，且低估混乱失序的脱欧可能产生的后果。

虽然强生在保守党魁决选胜出，但在16万基层党员投票里，强生得票未达10万，将使他的执政授权易遭挑战；民调机构「舆观」（YouGov）今天公布的民调，强生在一般民众中的支持度只有31%，在野党工党党魁柯宾（Jeremy Corbyn）则要求提前全面大选，但强生表明在完成脱欧前，他不想改选。

除了拉布之外，另一激进脱欧、2017年因趁休假跑去与以色列高层官员密会而丢官的巴特尔（Priti Patel），则被任命为内政大臣。

强生还任命以好战个性出名、带领2016公投脱欧派胜出的康明兹（Dominic Cummings）为首席幕僚。

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