（法新社伦敦23日电） 英国新首相强生准备仰赖一套高风险策略，让英国能在更优条件下退出欧洲联盟（EU），但外界普遍怀疑他的计划能成功。

对歹戏拖棚越来越不耐的欧盟其余27成员国表示，自从英国公投决定脱欧，这3年来他们已检视过每个可想到的选项。

这些欧盟国还说，他们和英国所同意双方都能接受的协议，就是即将卸任的英国首相梅伊（Theresa May）去年签署的协议。这也是英国国会一再投票否决的版本。

强生（Boris Johnson）则声称，带着健康程度的乐观和些许「建设性模糊」，能够让英国在10月31日期限前以更佳条件脱离欧盟。这个脱欧期限已是2度延后。

他可能采取下列3种策略：

●A计画

理想情况下，强生希望达成一份新的脱欧协议，取代普遍不受欢迎的梅伊协议。但即使强生也承认，这恐怕强人所难。

现有脱欧协议是花了17个月讨价还价，才产生的多达585页的法律文件。但扣除暑期休假及伦敦和布鲁塞尔新旧政府交接时间，英国和欧盟只剩9和10月的几个星期能进行正式磋商。

欧盟其余27国数月来已一再重申，他们现在只愿考虑出现另一份更具企图心的文件，列出双边未来关系规划。

●B计画

强生的替代选项，是让英国国会批准梅伊协议的「精华部分」，包括欧盟公民权及延长各项安全和外交合作协议等不受争议的部分。同时直接排除难解的爱尔兰边境保障措施（backstop）。

针对英国是否将开始支付估计达390亿英镑的脱欧分手费，强生则想采取「建设性模糊」策略，用这笔现金当作筹码，促使布鲁塞尔签订「停顿协议」（standstill agreement），让现有贸易规则继续施行，直到签订新协议。

强生还计画逐步实施一套「以科技为基础的解决方案」，并放弃让爱尔兰边界在过渡时期维持自由流通的协议。强生声称，这一切都能在预定明年5月举行的英国下次大选之前「早早」解决。

●C计画

强生若以无协议脱欧来威胁，会受到媒体热烈关注，也会是一番豪赌。由于英国和欧盟已经历过激烈角力，现阶段这个选项若要行得通，可能得靠欧盟勉强挤出更多善意。

强生赌的是，布鲁塞尔不希望对他这类疑欧派让步，而在欧盟内替其他疑欧势力设下先例。尽管英国若混乱脱欧，对英国伤害程度远大于对欧盟；但多数欧盟国领袖宁愿不要背负让英国直接摔落悬崖的罪名。

此外爱尔兰官员认为，若爱尔兰和英国因此恢复「硬边界」，会从根本上威胁双方已达成终止北爱尔兰数十年浴血宗教冲突的协议。

英国若无协议脱欧，还会显示为一场重大外交失败，可能造成英国更孤立，并使得欧盟和英国未来关系远更复杂棘手。

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