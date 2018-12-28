新闻主播吁民众上街抗议 土耳其检方展开调查

（法新社伊斯坦堡28日电） 土耳其媒体报导，总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）日前痛批知名新闻主播波塔卡尔呼吁民众上街抗议，才不到两周时间，土耳其检方今天便向这名主播展开调查。

土耳其「自由日报」（Hurriyet）和「国民日报」（Milliyet）报导指出，检方办公室表示，他们正调查土耳其福斯新闻频道（Fox Haber）主播波塔卡尔（Fatih Portakal），因为他「公开煽动他人犯罪」。

波塔卡尔曾在节目上猜测，土耳其民众是否会像法国「黄背心」（Yellow Vests）运动那样走上街头抗议。

在社群媒体推特（Twitter）拥有600多万名跟随者的波塔卡尔，他在10日的新闻节目上问道：「来吧，让我们来和平抗议，抗议…天然气费用上涨。来吧，让我们去做吧。我们能做到吗？」

他还说：「看在上帝的份上，告诉我有多少人会挺身而出？」

2013年土耳其爆发反政府抗议，当时警方严厉镇压示威者，艾尔段因此受到批评。

波塔卡尔的言论被土耳其官员解释为呼吁民众上街抗议，因为土耳其正饱受高通货膨胀率之苦。

艾尔段一再痛批波塔卡尔的言论，还在12月中旬表示：「他呼吁人们走上街头。搞清楚你的身分！如果你不了解你的身分，民众会为你上一课的。」

本周稍早，土耳其广播电视最高委员会（RTUK）向土耳其福斯新闻频道祭出未公开金额的罚款，还说频道必须停播黄金时段新闻节目未来3集。（译者：陈彦钧/ 核稿：卢映孜）

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