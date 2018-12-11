新飞弹拦截系统 美国防部测试成功

此内容发布于2018年12月11日 下午9:05

（法新社华盛顿11日电） 美国军方今天成功测试与日本共同研发的一款新型弹道飞弹拦截系统。

这是标准-3型第二批次A款飞弹（SM-3 Block IIA）与相关科技不到两个月来第二次成功测试，先前测试失败过。

根据飞弹防御署（Missile Defense Agency），位于夏威夷考艾岛太平洋飞弹试射场（Pacific Missile Range Facility）陆基神盾飞弹防御测试阵地（Aegis Ashore Missile Defense Test Complex）的军人，以一枚标准-3型飞弹追踪并拦截一枚中程弹道飞弹。

今天测试的目标是一枚空射飞弹，后者是一架空军C-17飞机从陆基神盾飞弹防御测试阵地西南方数千公里外的海洋上空发射。

今年10月，美国军方以一枚标准-3型飞弹成功击落一枚中程弹道飞弹。

在那次成功测试前，美军两次拦截测试失败，分别是在2017年6月与2018年1月。2017年2月的测试成功。

飞弹防御署表示，美国目前已经花费约22亿美元（约新台币676亿美元）在这套系统，日本则是贡献约10亿美元。

标准-3型第二批次A款飞弹是由美国军事承包商雷神公司（Raytheon Co.）制造，是北大西洋公约组织（NATO）飞弹防御系统中的关键部分，2020年将部署在波兰。

飞弹防御署署长葛瑞夫兹（Sam Greaves）说：「这套系统是设计来防御美国、军队、盟国与友邦，抵御真实与日益严重的弹道飞弹威胁。」

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