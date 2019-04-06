此内容发布于2019年4月6日 下午11:05

（法新社卡拉卡斯6日电） 委内瑞拉反对派领导人瓜伊多（Juan Guaido）今天采取行动，履行向总统马杜洛进一步施加「决定性」压力的承诺，以迫使这位四面楚歌的左派总统下台。

瓜伊多在首都卡拉卡斯对参与反政府示威的大批群众发表演说，宣告展开罢黜马杜洛（Nicolas Maduro）的「自由行动」（Operation Liberty）计画。瓜伊多自行宣布就任委内瑞拉临时总统，获得大约50国支持。

瓜伊多在皮卡车后方开放式货箱对支持者说：「人人都走上街头，让我们展开最终阶段，终结篡位者的政权！」

他呼吁全国人民10日上街集会，并敦促支持者加倍努力，保持街头示威的压力。

瓜伊多说，「我国史上最大程度加强施压」已经展开。

与此同时，委内瑞拉大规模停电，多数地区供水和通讯服务受到影响，使委国日益加剧的政治危机进一步恶化。

马杜洛将导致数百万人无电可用的大停电归咎于美国支持的破坏活动，反对派则将此归咎于基础建设缺乏投资维护。

美国选在此时对马杜洛政府实施更严苛的经济制裁，美国一名高阶官员警告，委国军方务必保障民众和平示威的权利。

反政府示威活动今天在委内瑞拉遍地开花，吸引数千群众到场力挺瓜伊多。

亲马杜洛的反示威阵营则在卡拉卡斯集会，大批支持者身穿红衣，聚集在委国总统府观花宫（Miraflores Palace）。

马杜洛推文说：「一起永久动员起来吧，让我们继续维护国家和平与独立，别再让人干预！」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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