此内容发布于2019年3月8日 下午8:20

（法新社华盛顿8日电） 美国政府今天依违反制裁规定起诉委内瑞拉工业部长、前副总统艾尔艾萨米。两年前美国将他列入毒枭名单，指控他掩护毒品走私。

艾尔艾萨米（Tareck El Aissami）为委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）的亲密盟友，他和企业家贝罗（Samark Jose Lopez Bello）一起被纽约执法当局起诉，罪名是利用私人喷射机飞到世界各地开会，违反美国的制裁。

此案的起诉，正值美国加强施压马杜洛之际，四面楚歌的马杜洛政府已被美国认定为非法政权。

美国移民暨海关执法局（Immigration and Customs Enforcement）特勤人员梅连德斯（Angel Melendez）在声明中表示：「艾尔艾萨米和贝罗被指控利用私人喷射机飞到世界各地，包括土耳其和俄罗斯等国家，召开私人会议。」

除了艾尔艾萨米与贝罗外，另有4人被起诉，其中3人在佛罗里达州，1人来自巴拿马，犯行期间从2017年开始直到上周为止。

美国2017年2月根据「外国毒枭认定法」（Foreign Narcotics Kingpin Designation Act），认定艾尔艾萨米与贝罗同谋走私毒品。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

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