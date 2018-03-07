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此内容发布于2018年3月7日 上午7:20 最后更新 - 2018年3月7日 -07:20

（法新社首尔7日电） 南韩知名导演金基德去年被指曾对女演员施暴，如今又有一名女演员挺身指控，金基德及一名当红男演员曾于电影拍摄期间强暴她。此时南韩刚萌芽的「#MeToo」运动正如火如荼开展。

屡获殊荣的金基德（Kim Ki-Duk）在被控性侵之前，已因出席今年的柏林影展而引发争议，因为他曾殴打另一名女演员而被判罚金。

根据最新指控，一位不愿具名的女演员说，若干年前在一座偏远村庄拍摄电影期间，金基德曾多次企图进入她的旅馆房间。

她对南韩MBC电视台说：「当时就像人间炼狱…他在许多夜里来到我的房间，猛敲我的房门，或一直打电话给我，直到我回应为止。」

女演员接着说，金基德最后要求她去他的房间「讨论剧本…然后他强暴了我」。

她说，这部电影的男演员曹在显也曾强暴她。

这名女演员在昨晚播出的调查节目中说，金基德与曹在显「相互交流强暴女演员的事迹，两人好像在比赛」。

她说，她在事发后退出了演艺圈，并接受多年治疗。

金基德透过手机简讯对MBC表示，他仅发生过「合意的性关系」。

他并说：「我从未企图利用电影导演的身分来满足我个人的欲望。」

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