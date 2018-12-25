无人机出没扰乱机场 英称全国可部署侦测系统

此内容发布于2018年12月25日 上午8:05

（法新社伦敦25日电） 英国内政部负责国家安全的国务大臣华勒斯表示，政府如今可在全国部署侦测无人机的系统；无人机出没引发伦敦盖维克机场混乱，政府的反应受到批评后，作出这项宣布。

英国第二繁忙的盖维克机场（Gatwick Airport）在19至21日因无人机出没而被迫数度关闭，将近14万乘客受到影响，以致必须部署军队。

华勒斯（Ben Wallace）昨天发表声明表示：「我们现已能在全英国部署侦测系统以对应有关威胁」。但他警告：「由于无人机大量扩散，加以要在民间环境部署军事反制措施很困难，意味没有简单的解决方法。」

同时，英国警方所支持的一个公益团体也表示，警方在过去24小时内接到30份「有用资讯」。

位于伦敦南方50公里的盖维克机场23日宣布，将提供5万英镑（新台币约195万元）奖金，鼓励提出与这次事件有关的情报，随即接获这些线报。

协助警方处理案件的「犯罪终结者」机构（CrimeStoppers）发言人表示：「不到24小时内，我们已获得将近30项有用情资，并已交给警方。」

他形容，反应很热烈。他又说，若民众提供的情资有助逮捕罪犯和将他们定罪，会发给他们奖金。

警方21日逮捕一对他们怀疑涉案的男女，但23日予以释放，没有控诉任何罪名。这对男女住在克劳利镇（Crawley）附近，他们昨天发表声明说，遭到拘押两天感觉「饱受侵犯」。然而，警方驳斥处理此事的做法所受批评。

一名警探坦承，尽管在机场周围发现一架受损无人机，并正由鉴识人员检查，但确实存在机场一带根本没有出现无人机的「可能性」。

萨塞克斯郡（Sussex）副警长薛纳（Jo Shiner）昨天表示：「我们可以明确声明，从12月19日至21日三天，有许多次见到无人机非法出现在机场一带。」

薛纳表示：「收到许多举报，总计有37次目击一架或多架无人机出现，我亟盼把肇事者绳之以法。」

警方针对有关目击事件透露新细节指出，目击者中有5名警员，他们举报无人机在19日晚上首次出现。

薛纳又说，依据相关航空和海事法，警方调查的这些事件将被视为「犯罪和鲁莽行为」，最高可判处无期徒刑。

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