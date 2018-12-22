无人机大闹机场 航空业如何应变成考验

此内容发布于2018年12月22日 上午6:50

（法新社伦敦22日电） 英国伦敦盖维克机场因无人机大闹而关闭，付出很高代价也大失颜面，航空业主管将得辛苦学习如何应对无人机带来的安全威胁。

英国运输大臣葛瑞林（Chris Grayling）昨天说：「以这种方式干扰机场，这类事件在世界任何地方都是前所未见。」

盖维克机场（Gatwick Airport）因发现有无人机出没，关闭所有跑道，造成旅客行程大乱3天，数万人留置机场，昨天机场重新开放仅几个小时，又接获无人机警报，班机再度停飞。

葛瑞林告诉英国广播公司（BBC）：「我们必须从中快速学习。」

事实上，无人机干扰机场并不是前所未见。

杜拜国际机场（Dubai International Airport）2016年因有人在附近玩无人机关闭3次，班机延误和改时使机场损失数百万美元。

令人担心的是，如果无人机撞到客机或吸进飞机引擎，无人机上高度易燃的锂离子电池可能会引发灾难。

盖维克机场行政总裁温盖特（Stewart Wingate）希望看见有关单位迅速采取协调一致行动。

他说，这些事件明显地凸显英国航空业面临更广泛的重大挑战，盖维克机场需要与航空业、政府和其他有关当局快速解决这个问题。

欧洲航空安全署（European Aviation Safety Agency）2016年在欧洲记录到1400起无人机事件，高于2011年至2015年的606起。（译者：叶俐纬/核稿：林治平）

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